Объем торгов долларом на межбанке 13 июля увеличился на $57,6 млн до $148,5 млн

В четверг, 13 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 57,6 млн долларов по сравнению с 12 июля до 148,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 70,1 млн долларов по сравнению с 12 июля до 206,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 5 коп. в четверг вырос на 7 коп. до уровня 25,98 UAH/USD.