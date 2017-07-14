Золото незначительно дешевеет 14 июля после выступления главы ФРС

Золото слабо снижается в пятницу утром, поскольку инвесторы отыгрывают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о вероятном росте инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.16 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex теряла 0,4 доллара, или 0,03% - до 1216,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,29% - до 15,65 доллара за унцию.

Выступления Йеллен состоялись в среду и четверг. По ее словам, американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет. При этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.

В четверг глава Федрезерва отметила, что более положительные данные по рынку труда и рост цен на импортные товары подтверждают ее ожидания увеличения инфляции в будущем. Инфляция, приближенная к целевому уровню регулятора в 2%, позволит Центробанку более быстрыми темпами повышать ставки.

Золото чувствительно к увеличению ставки ФРС. Повышение ставки приведет к удорожанию американской валюты и снизит спрос и стоимость торгуемого в ней золота. Это связано с тем, что драгоценный металл становится дешевле для держателей иностранных валют.