Финансовые новости
- |
- 14.07.17
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото незначительно дешевеет 14 июля после выступления главы ФРС
09:38 14.07.2017 |
Золото слабо снижается в пятницу утром, поскольку инвесторы отыгрывают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о вероятном росте инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.16 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex теряла 0,4 доллара, или 0,03% - до 1216,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,29% - до 15,65 доллара за унцию.
Выступления Йеллен состоялись в среду и четверг. По ее словам, американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет. При этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.
В четверг глава Федрезерва отметила, что более положительные данные по рынку труда и рост цен на импортные товары подтверждают ее ожидания увеличения инфляции в будущем. Инфляция, приближенная к целевому уровню регулятора в 2%, позволит Центробанку более быстрыми темпами повышать ставки.
Золото чувствительно к увеличению ставки ФРС. Повышение ставки приведет к удорожанию американской валюты и снизит спрос и стоимость торгуемого в ней золота. Это связано с тем, что драгоценный металл становится дешевле для держателей иностранных валют.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Учебный крот. Что мог сдать россиянам начальник Яворовского полигона
|"Зрада" в бюджете. Кому Гройсман и депутаты не дали "срубить" миллиард
|Почему террористы снова "кошмар" Марьинку
|Турция расставила приоритеты в газовой сфере. Не в пользу России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0188 грн.
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.07.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 14.07.17
|НБУ отнес банк "Новый" к категории неплатежеспособных
|НБУ продал 13 июля банкам депозитные сертификаты на 5 726 млн гривен
|Объем торгов долларом на межбанке 13 июля увеличился на $57,6 млн до $148,5 млн
Это интересно
|Daimler подозревают в подтасовке данных о выхлопах миллиона машин
|Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупок
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета