Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 14 июля в ожидании статистики из США

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене, - инвесторы ожидают макроэкономической статистики из США, которая будет опубликована позднее в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.56 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,141 доллара за евро с 1,1399 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 113,36 иены за доллар со 113,28 иены на прошлых торгах. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 95,72 пункта.

Позднее в пятницу будут опубликованы июньские данные по инфляции в США. Аналитики полагают, что потребительские цены в США в годовом выражении в июне выросли на 1,7%, а в месячном - на 0,1%.

Кроме того, ожидается публикация статистики по розничным продажам и промышленному производству США. По прогнозам экспертов, розничные продажи в стране за июнь в месячном выражении выросли на 0,1%, а промышленность - на 0,3%.

Участники рынка также продолжают отыгрывать комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, сделанные в среду и четверг. По ее словам, американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет. При этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.