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НБУ прогнозирует рост репатриации дивидендов в 2017 на $700 млн
Национальный банк прогнозирует рост репатриации дивидендов в 2017 году на 700 млн долларов по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
В обновленные прогнозы НБУ заложено увеличение репатриации дивидендов (на 0,7 млрд долларов) по сравнению с предыдущим годом благодаря разрешению на выплату иностранным инвесторам дивидендов, начисленных за 2014-2016 годы.
В то же время выплаты по процентным платежам несколько снизятся из-за сокращения доли частного сектора во внешнему долгу, процентные ставки которого выше, чем по обязательствам государственного сектора.
Как сообщали Українські Новини, в январе Национальный банк оценил репатриацию дивидендов в 2016 году в 700 млн долларов.
В апреле 2017 года Национальный банк разрешил репатриацию дивидендов за 2016 год в размере 5 млн долларов одной компанией в течение месяца.
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