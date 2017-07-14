НБУ прогнозирует рост репатриации дивидендов в 2017 на $700 млн

Национальный банк прогнозирует рост репатриации дивидендов в 2017 году на 700 млн долларов по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.

В обновленные прогнозы НБУ заложено увеличение репатриации дивидендов (на 0,7 млрд долларов) по сравнению с предыдущим годом благодаря разрешению на выплату иностранным инвесторам дивидендов, начисленных за 2014-2016 годы.

В то же время выплаты по процентным платежам несколько снизятся из-за сокращения доли частного сектора во внешнему долгу, процентные ставки которого выше, чем по обязательствам государственного сектора.

Как сообщали Українські Новини, в январе Национальный банк оценил репатриацию дивидендов в 2016 году в 700 млн долларов.

В апреле 2017 года Национальный банк разрешил репатриацию дивидендов за 2016 год в размере 5 млн долларов одной компанией в течение месяца.



