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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 272,2 млн гривен 13 июля
18:57 13.07.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 272,2 млн гривен до 293,02 млрд гривен 13 июля.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 13 июля увеличился на 0,28 млн гривен до 5,99 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 23,11 млн гривен до 21,47 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 13 июля увеличился на 249,38 млн гривен до 685,51 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 30.06
|675923,15
|371006,70
|281425,58
|23169,66
|321,22
|на 03.07
|675652,20
|371006,70
|281174,50
|23150,69
|320,30
|на 04.07
|675533,07
|371006,70
|281002,86
|23203,34
|320,16
|на 05.07
|675251,36
|371006,70
|280761,71
|23161,96
|320,99
|на 06.07
|663191,12
|371006,70
|270677,39
|21500,97
|6,05
|на 07.07
|663029,27
|371006,70
|270522,04
|21494,87
|5,66
|на 10.07
|662923,71
|371006,70
|270402,68
|21508,69
|5,63
|на 11.07
|662856,39
|371006,70
|270326,09
|21517,44
|6,15
|на 12.07
|685263,50
|371006,70
|292757,71
|21493,39
|5,71
|на 13.07
|685512,88
|371006,70
|293029,91
|21470,28
|5,99
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