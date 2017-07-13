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Депозитные ставки для физлиц 13.07.17
17:31 13.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 июля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|12.07.17
|13.07.17
|12.07.17
|13.07.17
|12.07.17
|13.07.17
|3 месяца
|14.48
|14.28
|2.94
|2.78
|1.84
|1.73
|6 месяцев
|15.36
|15.23
|3.56
|3.40
|2.48
|2.38
|9 месяцев
|15.18
|14.97
|3.82
|3.61
|2.53
|2.28
|12 месяцев
|15.69
|15.55
|4.21
|4.04
|3.13
|3.02
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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