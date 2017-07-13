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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9672 грн
14:44 13.07.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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13.07.2017
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12.07.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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10:00
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4
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2.00
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25.9500
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25.9350
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11:00
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38
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31.74
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25.9467
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25.9216
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11:30
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48
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36.02
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25.9479
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25.9217
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12:00
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112
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65.82
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25.9515
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25.9172
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12:30
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190
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99.58
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25.9534
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25.9148
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13:00
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304
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176.76
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25.9710
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25.9155
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13:30
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368
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218.94
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25.9695
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25.9150
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14:00
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406
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246.56
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25.9683
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25.9149
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14:30
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426
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263.32
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25.9672
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25.9110
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15:00
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25.9111
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15:30
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25.9109
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16:00
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25.9109
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16:30
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25.9107
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25.9107
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