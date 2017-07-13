Объем торгов долларом на межбанке 12 июля уменьшился на $25,2 млн до $90,9 млн

В среду, 12 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 25,2 млн долларов по сравнению с 11 июля до 90,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 13,2 млн долларов по сравнению с 11 июля до 136 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 4 коп. в среду опустился на 5 коп. до уровня 25,91 UAH/USD.