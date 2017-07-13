Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дорожает 13 июля на удешевлении доллара после выступления главы ФРС
09:08 13.07.2017 |
Золото растет в цене в четверг утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, вызванного реакцией инвесторов на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен об осторожном подходе регулятора к ужесточению монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.43 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,80 доллара, или на 0,31% - до 1222,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,27% - до 15,93 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 95,56 пункта.
Йеллен в среду заявила, что американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет, при этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.
Регулятор, по словам Йеллен, по-прежнему ожидает, что укрепление экономики потребует постепенного увеличения ставки с течением времени для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен. Кроме того, ФРС намерена постепенно сокращать активы на своем балансе, если экономика будет расти такими темпами, как ожидается. Реализация этой программы, вероятно, начнется в этом году.
Удешевление американской валюты увеличивает спрос и стоимость торгуемого в ней золота. Это связано с тем, что драгоценный металл становится дешевле для держателей иностранных валют. Кроме того, неопределенный тон комментариев Йеллен увеличил спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится и золото.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Ольха" и "Оплоты". На что пойдут дополнительные 9,5 миллиардов для украинской армии
|Новая система блокировки затронула лишь 1,1% налоговых накладных - Минфин
|Курс доллара на межбанке скатывается вниз на фоне заметного снижения активности на торгах
|Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Мягкие контактные линзы – комфортное решение офтальмологической проблемы
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9515 грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.07.2017
|Физлицо Сосис сконцентрировал 89,1% банка "Альянс"
|Остатки средств на корсчетах банков 13.07.17
|НБУ продал 12 июля банкам депозитные сертификаты на 4 461 млн гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 13 июля
Это интересно
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней
|В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города
|LG представила Q6 из среднего ценового сегмента
|Google наняла пять юридических фирм для разбирательств по решениям ЕК
|Связь без границ от мобильного оператора "Киевстар"
|Израильтяне научат танкистов видеть сквозь корпус