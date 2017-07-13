Золото дорожает 13 июля на удешевлении доллара после выступления главы ФРС

Золото растет в цене в четверг утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, вызванного реакцией инвесторов на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен об осторожном подходе регулятора к ужесточению монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.43 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,80 доллара, или на 0,31% - до 1222,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,27% - до 15,93 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 95,56 пункта.

Йеллен в среду заявила, что американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет, при этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.

Регулятор, по словам Йеллен, по-прежнему ожидает, что укрепление экономики потребует постепенного увеличения ставки с течением времени для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен. Кроме того, ФРС намерена постепенно сокращать активы на своем балансе, если экономика будет расти такими темпами, как ожидается. Реализация этой программы, вероятно, начнется в этом году.

Удешевление американской валюты увеличивает спрос и стоимость торгуемого в ней золота. Это связано с тем, что драгоценный металл становится дешевле для держателей иностранных валют. Кроме того, неопределенный тон комментариев Йеллен увеличил спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится и золото.