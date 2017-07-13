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Доллар дешевеет 13 июля после выступления главы ФРС США
09:00 13.07.2017 |
Доллар дешевеет к мировым валютам в четверг утром, инвесторы отыгрывают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.34 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 95,61 пункта. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1445 доллара за евро с 1,1412 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,95 иены за доллар со 113,17 иены на прошлых торгах.
Глава Федрезерва в среду заявила, что американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет, при этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах. Регулятор, по словам Йеллен, по-прежнему ожидает, что укрепление экономики потребует постепенного увеличения ставки с течением времени для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен.
"Общее мнение заключалось в том, что (комментарии - ред.) Йеллен были спокойными, но это, вероятно, было вызвано ее попыткой сразу смягчить излишний объем опасений", - передает агентство Рейтер мнение менеджера State Street Global Markets Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).
Участники рынка также ожидают выхода ряда статистик США. Так, позднее в четверг министерство финансов страны обнародует данные по сальдо государственного бюджета. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, дефицит бюджета США в июне 2016-2017 финансового года составил 35 миллиардов долларов после майского дефицита в 88,426 миллиарда долларов.
Минтруда США также обнародует данные по рынку труда. Согласно прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 июля, снизилось на 3 тысячи и составило 245 тысяч.
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