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Кабмин увеличил размер компенсации ставки по кредитам для аграриев
16:24 12.07.2017 |
Кабинет Министров увеличил размер компенсации процентной ставки по кредитам в рамках программы их удешевления для аграриев до размера 100% учетной ставки Национального банка для заемщиков с чистым доходом до 10 млн гривен, а также тех, кто занимается выращиванием и разведением крупного рогатого скота молочных пород и другого КРС (ранее было 50%).
Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
В порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для финансовой поддержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов, внесены соответствующие изменения.
В документе предусмотрено, что с 2017 года компенсация предоставляется за начисленные и уплаченные в текущем году проценты за пользование кредитами в размере учетной ставки НБУ, которая действует на дату начисления процентов, но не превышает размер, предусмотренный кредитными договорами, тем заемщикам, у которых чистый доход (выручка) от реализации продукции за последний год был на уровне до 10 млн гривен.
Такую же компенсацию будут получать также те заемщики, выращивающие и разводящие крупный рогатый скот молочных пород и другого КРС.
Для всех других заемщиков в рамках данной программы размер компенсации остается на уровне 50% учетной ставки НБУ.
Как сообщали Українські Новини, в мае 2017 года НБУ снизил учетную ставку до 12,5%; по состоянию на начало июля она сохраняется на этом же уровне.
Частичная компенсация кредитной ставки для аграриев предоставляется субъектам хозяйствования АПК - юрлицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по заключенным кредитным договорам при условии, что сумма процентов за пользование кредитами и размер платы за предоставление других банковских услуг, связанных с этим кредитом, не превышает 30% годовых.
Программа распространяется на кредиты на закупку горюче-смазочных материалов, семян, минудобрений, средств защиты растений, кормов, сырья и ингредиентов для производства комбикормов, ветпрепаратов, молодняка животных и птицы, оборудования для животноводческих ферм и комплексов, запчастей для ремонта сельхоз- и оросительной техники, энергоносителей, оплаты услуг, связанных с выполнением ремонтных работ, работ по подготовке и обработке почвы, защиты растений от болезней и вредителей, сбора урожая.
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