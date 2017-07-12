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Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился на 22,43 млрд грн
15:26 12.07.2017 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины 12 июля увеличился на 22,432 млрд грн (на 8,3%) до 292,758 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 270,326 млрд грн.
Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в среду, суммарный портфель ОВГЗ увеличился также на 22,407 млрд грн (на 3,38%) до 685,264 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских учреждений и нерезидентов остался без изменений.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 01.06
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|на 30.06
|675923.15
|371006.70
|281425.58
|23169.66
|321.22
|на 03.07
|675652.20
|371006.70
|281174.50
|23150.69
|320.30
|на 06.07
|663191.12
|371006.70
|270677.39
|21500.97
|6.05
|на 07.07
|663029.27
|371006.70
|270522.04
|21494.87
|5.66
|на 10.07
|662923.71
|371006.70
|270402.68
|21508.69
|5.63
|на 11.07
|662856.39
|371006.70
|270326.09
|21517.44
|6.15
|на 12.07
|685263.50
|371006.70
|292757.71
|21493.39
|5.71
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 12 июля– 25,972011 грн/$1
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