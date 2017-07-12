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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.07.2017
10:37 12.07.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|07.07
|10.9305
|10.9887
|11.7572
|10.07
|10.9455
|-
|-
|-
|-
|11.2124
|11.7929
|-
|-
|-
|11.07
|10.9900
|-
|-
|-
|-
|11.4834
|13.0166
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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