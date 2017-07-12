Объем торгов долларом на межбанке 11 июля увеличился на $38,6 млн до $116,1 млн

Во вторник, 11 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 38,6 млн долларов по сравнению с 10 июля до 116,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 38,2 млн долларов по сравнению с 10 июля до 149,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 4 коп. во вторник опустился на 4 коп. до уровня 25,96 UAH/USD.