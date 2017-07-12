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Золото растет в цене 12 июля на удешевлении доллара перед выступлением главы ФРС
09:35 12.07.2017 |
Золото увеличивается в цене в среду утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.08 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,60 доллара, или на 0,38% - до 1219,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,92% - до 15,89 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 95,66 пункта.
Доллар дешевеет накануне выступления главы ФРС. Трейдеры надеются получить подсказки касательно дальнейшей монетарной политики регулятора. Йеллен дважды выступит перед конгрессом страны на этой неделе, в среду и четверг. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
"Ближайшая динамика (стоимости - ред.) золота будет теперь зависеть от того, будут ли преобладать "ястребиные" настроения в (комментариях - ред.) Йеллен", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley)
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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