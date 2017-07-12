Курс практически всех криптовалют демонстрирует затяжное падение

Эйфория от рекордного майского скачка биржевой стоимости криптовалют практически полностью рассеялась в течение двух последующих месяцев. Для майнеров наступили суровые и весьма серые будни: нестабильная ситуация на рынке и тенденция к долгосрочному снижению курса заставили многих отказаться от идеи заработка посредством «ферм» ввиду их низкой рентабельности. К тому же и цены на видеокарты поднялись до заоблачных высот, но даже это не предотвратило их дефицит и не сняло ограничения на количество отпускаемых «в одни руки» GPU.

Обостряет ситуацию и шаткое положение основных криптовалют на бирже, ценность которых стремительно падает изо дня в день без проблесков для перспективы будущего роста. Так сегодняшний курс Bitcoin и Ethereum - двух основополагающих валют на рынке - продолжает снижаться и готовит инвесторов к новым антирекордам. Напомним, что ровно месяц назад одна монета эфира (Ethereum) оценивалась в $400, а стоимость биткоина успешно преодолела отметку в $3000. В момент же написания этой статьи по данным сервиса Coinmarketcap 1 BTC равен уже $2331.

Что касается эфира, то его положение кажется ещё более нестабильным и сомнительным для инвестиций. Частично в этом виноват ажиотаж, спровоцированный объявлением об отказе от алгоритма Proof-of-Work и переходе на Proof-of-Stake. По другой версии «мыльный Ethereum-пузырь» был раздут умышленно, получив искусственную накачку, и теперь возвращается к своему истинному состоянию. Однако вне зависимости от истинных причин биржевой курс Ethereum на уровне $200 весьма огорчает майнеров, ведь ещё в июне за один ETH удалось бы выручить $400 - рекордную для этой криптовалюты сумму.

Остальные альтернативные виртуальные монеты демонстрируют аналогичную тенденцию, которая сводит на нет усилия домашних майнинг-систем и любителей-энтузиастов, решивших немного подзаработать на криптовалютном буме.

Прогнозировать колебания курса берутся многие эксперты, однако их версии о дальнейшем развитии событий отличаются в корне. Одни пророчат стабильность большинству валют после отката курса биткоина до $2000, другие же считают затянувшееся падение «началом грандиозного конца». Третьи видят в ситуации закономерное сезонное явление и предрекают рост всех ключевых валют рынка на осенний период.