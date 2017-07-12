Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В июне кредиты банков экономике увеличились на 0,04% до 956 млрд гривен
В июне объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличились на 0,04%, или на 337 млн гривен с 955,7 млрд гривен на 1 июня до 956,0 млрд гривен на 1 июля.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
С начала года кредиты банков экономике сократились на 4,3% с 998,7 млрд гривен.
Гривневые кредиты юрлицам за июнь увеличились на 8,2 млрд гривен, или на 1,9% с 426,6 млрд гривен на 1 июня до 434,8 млрд гривен на 1 июля.
Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 7,3 млрд гривен, или на 2% с 370,9 млрд гривен на 1 июня до 363,6 млрд гривен на 1 июля.
Кредиты населению за июнь уменьшились на 0,3% до 156,3 млрд гривен.
Процентные ставки в июне по гривневым кредитам снизились для бизнеса с 14,1% до 13,1%, для населения с 30% до 29,9%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились с 7,8% до 7,2%, для населения с 14,8% до 13,1%.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год кредиты банков экономике увеличились на 2,1% с 981,627 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны
|НБУ 11 июля вышел на межбанк с покупкой доллара
|Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепа Розенблата, но отказала в его задержании и аресте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем торгов долларом на межбанке 11 июля увеличился на $38,6 млн до $116,1 млн
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Золото растет в цене 12 июля на удешевлении доллара перед выступлением главы ФРС
|Курс практически всех криптовалют демонстрирует затяжное падение
|В июне вклады населения в банках увеличились на 1,3% до 434,9 млрд гривен
|Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в июне сократилась на 0,8% до 65,4 млрд гривен
Это интересно
|LG начнёт выпуск скручивающихся OLED-дисплеев через три года
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор
|Ferrari выпустит кроссовер в 2021 году
|PwC составила рейтинг городов будущего
|10 самых богатых героев комиксов
|360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?