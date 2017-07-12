В июне кредиты банков экономике увеличились на 0,04% до 956 млрд гривен

В июне объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличились на 0,04%, или на 337 млн гривен с 955,7 млрд гривен на 1 июня до 956,0 млрд гривен на 1 июля.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года кредиты банков экономике сократились на 4,3% с 998,7 млрд гривен.

Гривневые кредиты юрлицам за июнь увеличились на 8,2 млрд гривен, или на 1,9% с 426,6 млрд гривен на 1 июня до 434,8 млрд гривен на 1 июля.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 7,3 млрд гривен, или на 2% с 370,9 млрд гривен на 1 июня до 363,6 млрд гривен на 1 июля.

Кредиты населению за июнь уменьшились на 0,3% до 156,3 млрд гривен.

Процентные ставки в июне по гривневым кредитам снизились для бизнеса с 14,1% до 13,1%, для населения с 30% до 29,9%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились с 7,8% до 7,2%, для населения с 14,8% до 13,1%.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год кредиты банков экономике увеличились на 2,1% с 981,627 млрд гривен.



