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Курс евро к доллару растет до максимума с мая 2016 года на новостях из США
08:54 12.07.2017 |
Доллар дешевеет к мировым валютам в среду утром, при этом курс евро к американской валюте достигает наибольшего уровня с мая 2016 года на реакции участников рынка на новости из США, трейдеры ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.23 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1488 доллара за евро с 1,1467 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов курс достигал 1,1489 доллара за евро, что стало максимальным значением с 6 мая 2016 года. Курс доллара к иене уменьшался до 113,43 иены за доллар со 113,94 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 95,55 пункта.
Ранее New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".
По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.
Между тем глава ФРС США выступит перед конгрессом в среду и четверг на этой неделе. Участники рынка ожидают комментариев о дальнейших планах регулятора по монетарной политике. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в июле в 3,1%. Ранее такая вероятность оценивалась в 2,5%. По мнению валютного стратега Brown Brothers Harriman Масаси Мураты (Masashi Murata), которое приводит агентство Рейтер, у рынка, похоже, более слабые ожидания, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику.
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