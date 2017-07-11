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Депозитные ставки для физлиц 11.07.17
16:45 11.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 июля 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|11.07.17
|10.07.17
|11.07.17
|10.07.17
|11.07.17
|10.07.17
|3 месяца
|14.28
|14.48
|2.78
|2.98
|1.73
|1.73
|6 месяцев
|15.23
|15.36
|3.40
|3.56
|2.38
|2.38
|9 месяцев
|14.97
|14.97
|3.61
|3.61
|2.28
|2.28
|12 месяцев
|15.55
|15.69
|4.04
|4.21
|3.02
|3.02
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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