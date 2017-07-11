Goldman Sachs: иена - самый надежный защитный актив

Когда речь идет о защитных активах среди валют, иена является самой безопасной из них, как показал корреляционный анализ, проведенный экономистами Goldman Sachs Group Inc.

Японская валюта была наиболее тесно связана с соответствующими изменениями в рисковых активах за последнее десятилетие, отмечается в докладе экономистов Goldman Sachs во главе с Кевином Дейли. Они сравнивали ежедневные и ежемесячные колебания для корзины из 28 мировых валют за два пятилетних периода: с 2007 по 2011 гг. и с 2012 по 2016 гг. Иена показала наиболее последовательную отрицательную корреляцию с мировыми акциями, ценами на нефть WTI и доходностью 10-летних казначейских облигаций США.

"Иена является самой безопасной среди валют - защитных активов, при этом швейцарский франк и доллар США борются за второе место, - отметили аналитики Goldman Sachs, которых цитирует Bloomberg. - На другом конце спектра ряд различных валют развивающихся стран соперничают за звание самой "рискованной" валюты. Эти корреляции кажутся относительно стабильными с течением времени, за исключением некоторых отношений доллара США".

Например, отрицательная корреляция между долларом и ценами на нефть была слабее в период с 2012 по 2016 гг. по сравнению с периодом с 2007 по 2011 гг., сообщили экономисты. Это говорит о том, что или предыдущие отношения между ними были необычайно сильными сразу после финансового кризиса 2008 г., или это отражает растущую самообеспеченность США нефтью.

Между тем, мексиканское песо, южноафриканский ранд, канадский и австралийский доллары наиболее последовательно проявляли себя как рисковые валюты.

Корреляции между валютами и 10-летними Treasuries, как правило, положительные, за исключением иены.

Однако при контроле двух других переменных многие из этих отношений становятся отрицательными.

Это говорит о том, что основополагающие причины роста доходности являются ключевыми для понимания реакции обменного курса: увеличение доходности, обусловленное улучшением оптимизма, поддерживает рисковые валюты, но "чистое" повышение, мотивированное, например, инфляционным шоком, является отрицательным.

В целом взаимосвязь между обменными курсами и доходностью акций в индексе MSCI All Country World была намного более сильной на ежедневной основе, чем на ежемесячной, противоположное верно для корреляции с нефтью WTI.

Когда цены на нефть растут, валюты стран-экспортеров, включая Канаду, Колумбию, Россию, как правило, укрепляются, при этом иена, доллар и франк имеют тенденцию к снижению.