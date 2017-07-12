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Курс фунта к доллару растет 11 июля в ожидании выступления представителя Банка Англии
15:00 11.07.2017 |
Курс британского фунта к доллару увеличивается во вторник днем, так как инвесторы готовятся к выступлению представителя Банка Англии Бена Бродбента (Ben Broadbent), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.08 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2912 доллара с 1,2881 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1398 доллара за евро с 1,1399 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 114,31 иены за доллар со 114,04 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 96,11 пункта.
Позднее во вторник, в 15.00 EET, состоится выступление Бродбента. Участники рынка намерены узнать его отношение к вероятному повышению процентной ставки Банком Англии на ближайшем заседании регулятора в августе.
"С марта негативное влияние падения реальной заработной платы на потребление были более заметными, что может означать, что Бродбент останется на стороне сторонников сохранения монетарной политики", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитиков Rabobank.
В июне глава Банка Англии Марк Карни сказал, что вероятность повышения процентной ставки в Великобритании может вырасти в ближайшие месяцы, и она зависит от темпов роста инвестиций в стране.
Банк Англии на заседании в июне принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков. Согласно последнему, майскому, прогнозу регулятора, рост ВВП Великобритании в 2017 году составит 1,9%, в 2018 году - 1,7%, а в 2019 году - 1,8%.
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