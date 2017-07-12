Объем торгов долларом на межбанке 10 июля уменьшился на $61 млн до $77,5 млн

В понедельник, 10 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 61 млн долларов по сравнению с 7 июля до 77,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 77,2 млн долларов по сравнению с 7 июля до 111 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник просел на 4 коп. до уровня 26,00 UAH/USD.