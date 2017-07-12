Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 10 июля банкам депозитные сертификаты на 8 643 млн гривен
10:14 11.07.2017 |
Национальный банк в понедельник, 10 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 643 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 44 банкам на сумму 3 044 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 36 банкам на сумму 5 599 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 7 июля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 166 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-мае Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 232,508 млрд гривен, что на 10,1% меньше, чем за январь-май 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепа Розенблата, но отказала в его задержании и аресте
|Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, но проголосовала против его задержания и ареста
|Рада отказала генпрокурору в привлечении нардепа Лозового к уголовной ответственности
|Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,3% - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ 11 июля вышел на межбанк с покупкой доллара
|Visa запустит на Тайване платежи с помощью QR-кодов
|Доллар дешевеет к мировым валютам в преддверии выступления главы ФРС США
|Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно
|Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,3% - НБУ
|Париж проиграл Дублину в борьбе за банки
Это интересно
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор
|Ferrari выпустит кроссовер в 2021 году
|PwC составила рейтинг городов будущего
|10 самых богатых героев комиксов
|360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами