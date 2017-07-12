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Стоимость золота снижается 11 июля на укреплении доллара перед выступлением главы ФРС
09:33 11.07.2017 |
Золото умеренно дешевеет во вторник утром из-за укрепления американской валюты на фоне грядущего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.08 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 2,50 доллара, или на 0,21% - до 1210,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,67% - до 15,525 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 96,19 пункта.
Доллар дорожает к мировым валютам на ожидании участниками рынка выступления главы ФРС. Трейдеры надеются получить подсказки касательно дальнейшей монетарной политики регулятора. Йеллен дважды выступит перед конгрессом страны на этой неделе, в среду и четверг.
В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
По мнению главного валютного стратега Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которое передает агентство Рейтер, Йеллен подтвердит еще одно грядущее повышение ставки. При этом, считает эксперт, ожидаемое сокращение баланса, о чем говорилось в протоколе июньского заседания ФРС, не обязательно означает, что повышение ставки будет отложено.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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