Доллар дорожает в ожидании выступления главы ФРС США

Доллар дорожает к мировым валютам во вторник утром, трейдеры ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.18 EET курс евро к доллару снижался до 1,1387 доллара за евро с 1,1399 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 114,44 иены за доллар со 114,04 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 96,17 пункта.

Глава ФРС США выступит перед конгрессом в среду и четверг на этой неделе. Участники рынка ожидают комментариев о дальнейших планах регулятора по монетарной политике. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

"Основное внимание будет обращено на то, прояснит ли Йеллен конгрессу, намерена ли ФРС сворачивать программу количественного смягчения (QE). Как только (регулятор - ред.) представит свое намерение конгрессу, следующим шагом станет собственно реализация", - приводит агентство Рейтер слова президента FPG Securities Кодзи Фукаи (Koji Fukaya).