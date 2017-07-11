7 июля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $12,4 млн до $138,5 млн

В пятницу, 7 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,4 млн долларов по сравнению с 6 июля до 138,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 24,6 млн долларов по сравнению с 6 июля до 188,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 3 коп. в пятницу опустился на 3 коп. до уровня 26,04 UAH/USD.



