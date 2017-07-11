Золото дешевеет 10 июля на фоне статистики по рынку труда США

Стоимость золота снижается в понедельник утром, обновив минимум с марта, после публикации в конце прошлой рабочей недели статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.42 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 3,60 доллара, или на 0,30% - до 1206,10 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость опускалась до 1205,89 доллара, что обновило минимум с 15 марта. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,62% - до 15,33 доллара за унцию.

Статистика по рынку труда США оказала давление на стоимость драгоценных металлов, пишет издание The Wall Street Journal. Согласно сообщению минтруда страны, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 222 тысячи. Аналитики при этом ожидали меньшего роста - на 179 тысяч. Майский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 152 тысяч с сообщавшихся ранее 138 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,25 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,15%, или на 4 цента. В то же время, по данным ведомства, уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с майских 4,3%. Эксперты полагали, что безработица в июне осталась на майском уровне.

Теперь участники рынка ожидают позднее на этой неделе выступлений главы ФРС США Джанет Йеллен. Участники рынка надеются, что комментарии главы ЦБ помогут понять политику экономики страны. Ранее в июне ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.