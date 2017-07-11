Доллар дорожает к основным мировым валютам 10 июля в ожидании выступления главы ФРС Йеллен

Курс доллара растет к мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 96,14 пункта. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,1392 доллара за евро с 1,1403 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 114,22 иены за доллар со 113,90 иены на прошлых торгах.

Глава Федрезерва США выступит позднее на этой неделе. Инвесторы надеются, что Йеллен даст им больше информации о планах дальнейшей монетарной политики. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%.

По мнению валютного стратега Royal Bank of Canada Сю Тринь (Sue Trinh), слова которой приводит агентство Рейтер, выступление Йеллен окажет определенное влияние на торги.

Трейдеры также продолжают отыгрывать данные рынка труда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 222 тысячи, сообщило в пятницу минтруда страны. Аналитики при этом ожидали меньшего роста показателя - на 179 тысяч. Майский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 152 тысяч с сообщавшихся ранее 138 тысяч.

Ведомство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,25 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,15%, или на 4 цента. В то же время, по данным минтруда, уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с майских 4,3%. Эксперты полагали, что безработица в июне осталась на майском уровне.