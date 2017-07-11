Финансовые новости
- |
- 11.07.17
- |
- 03:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает к основным мировым валютам 10 июля в ожидании выступления главы ФРС Йеллен
14:53 10.07.2017 |
По состоянию на 14.02 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 96,14 пункта. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,1392 доллара за евро с 1,1403 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 114,22 иены за доллар со 113,90 иены на прошлых торгах.
Глава Федрезерва США выступит позднее на этой неделе. Инвесторы надеются, что Йеллен даст им больше информации о планах дальнейшей монетарной политики. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%.
По мнению валютного стратега Royal Bank of Canada Сю Тринь (Sue Trinh), слова которой приводит агентство Рейтер, выступление Йеллен окажет определенное влияние на торги.
Трейдеры также продолжают отыгрывать данные рынка труда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 222 тысячи, сообщило в пятницу минтруда страны. Аналитики при этом ожидали меньшего роста показателя - на 179 тысяч. Майский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 152 тысяч с сообщавшихся ранее 138 тысяч.
Ведомство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,25 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,15%, или на 4 цента. В то же время, по данным минтруда, уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с майских 4,3%. Эксперты полагали, что безработица в июне осталась на майском уровне.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ryanair заявил об отказе от входа в Украину из-за нарушения "Борисполем" своих обязательств
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов: СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018г
|Аваков vs Левочкин. Кто победит в войне за социализм
|Выполнение плана реструктуризации "Нафтогаза" практически остановлено – глава НАК
|Комитет Рады по соцполитике рекомендует парламенту принять пенсионную реформу за основу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 10 июля ростом биржевых индексов
|Национальный банк упростил досрочное погашение кредитов от нерезидентов
|Количество жалоб на страховщиков с 1 декабря 2016г по 31 мая 2017г возросло на 10% - Нацкомфинуслуг
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 10 июля составил 26,0042 грн
|Депозитные ставки для физлиц 10.07.17
|Доллар дорожает к основным мировым валютам 10 июля в ожидании выступления главы ФРС Йеллен
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен, банки уменьшили на 119,36 млн гривен до 270,4 млрд гривен 10 июля
Это интересно
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами
|$2,7 миллиарда не предел: штраф Google может стать еще больше из-за Android
Специалисты Еврокомиссии начали изучать мобильную платформу и заподозрили Google в ограничении доступа к Google Play Store, которое действовало, пока разработчики смартфонов не делали поисковик и фирменный браузер Chrome в гаджетах установленными по умолчанию.
|Китайский концерн Geely купил американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia
|SpaceX запустила третью ракету Falcon 9 за две недели
|10 вещей, о которых миллиардеры никогда не расскажут
|Беспроводная зарядка электромобилей во время движения может скоро стать реальностью