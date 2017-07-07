НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен, банки уменьшили на 155 млн гривен до 270,52 млрд гривен 7 июля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 7 июля уменьшился на 0,39 млн гривен до 5,66 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 6,1 млн гривен до 21,49 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 7 июля уменьшился на 161,84 млн гривен до 663,03 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 23.06 676867,18 373006,70 280480,97 23059,18 320,33 на 26.06 676888,01 373006,70 280392,60 23168,32 320,40 на 27.06 676907,71 373006,70 280426,61 23153,93 320,46 на 29.06 675096,80 371006,70 280604,23 23164,88 320,99 на 30.06 675923,15 371006,70 281425,58 23169,66 321,22 на 03.07 675652,20 371006,70 281174,50 23150,69 320,30 на 04.07 675533,07 371006,70 281002,86 23203,34 320,16 на 05.07 675251,36 371006,70 280761,71 23161,96 320,99 на 06.07 663191,12 371006,70 270677,39 21500,97 6,05 на 07.07 663029,27 371006,70 270522,04 21494,87 5,66

Официальный курс НБУ на 7 июля- 26,060308 грн/$1.