Золото дешевеет по итогам четвертой недели из пяти, серебро на минимуме за 15 месяцев

Цены на золото завершают снижением четвертую неделю из последних пяти, а серебро подешевело до минимума за 15 недель на ожиданиях скорого ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира.

Котировки контрактов на золото с поставкой в августе на бирже в Нью-Йорке снизились на 0,2% в пятницу, до 1221 доллара за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре подешевело в ходе торгов на 3,9%, до $15,413 за унцию, минимума с апреля 2016 года.

После долгих лет крайне низких ставок и дополнительных стимулирующих программ, центробанки мира, похоже, готовы последовать за Федеральной резервной системой (ФРС) и взять курс на нормализацию ДКП. Поводом к этому стали повышение темпов роста экономики и потребительских цен.

В частности, руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлом заседании обсуждали отказ от обещания увеличить покупку активов в случае необходимости, а Банк Англии принял решение оставить ставку неизменной пятью голосами против трех.

Ожидания повышения ставок привели, в частности, к росту доходности облигаций, и инвесторы начали приобретать бонды, которые приносят процент с инвестиций, в отличие от золота.