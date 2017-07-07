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Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0227 грн.
15:14 07.07.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
07.07.2017
|
06.07.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
4
|
3.00
|
26.0483
|
-
|
10:30
|
10
|
7.80
|
26.0409
|
26.0685
|
11:00
|
24
|
14.80
|
26.0308
|
26.0628
|
11:30
|
62
|
38.84
|
26.0275
|
26.0637
|
12:00
|
126
|
75.60
|
26.0231
|
26.0641
|
12:30
|
218
|
128.26
|
26.0227
|
26.0635
|
13:00
|
324
|
179.10
|
26.0236
|
26.0638
|
13:30
|
338
|
184.56
|
26.0241
|
26.0589
|
14:00
|
360
|
208.66
|
26.0213
|
26.0591
|
14:30
|
404
|
237.16
|
26.0221
|
26.0588
|
15:00
|
434
|
269.06
|
26.0227
|
26.0603
|
15:30
|
|
|
|
26.0604
|
16:00
|
|
|
|
26.0603
|
16:30
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26.0603
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17:00
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26.0603
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