6 июля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $30,8 млн до $126,1 млн

В четверг, 6 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 30,8 млн долларов по сравнению с 5 июля до 126,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 21,9 млн долларов по сравнению с 5 июля до 163,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 7 коп. в четверг опустился на 3 коп. до уровня 26,07 UAH/USD.

