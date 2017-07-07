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Золото 6 июля выросло на ослаблении доллара США
09:37 07.07.2017 |
В четверг фьючерсы на золото в США закрылись с повышением на ослаблении доллара.
Цены на золото выросли ввиду ослабления доллара США. Августовские фьючерсы на золото на СОМЕХ подорожали на 0,1% до 1223,30 доллара за унцию.
Индекс доллара WSJ снизился на 0,2% до 88,17. Цены на золото и медь выражены в долларах, и при ослаблении американской валюты металлы становятся дешевле для держателей других валют.
Между тем, сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с повышением на 0,1%, по 2,6615 доллара за фунт, тогда как в течение двух предыдущих дней котировки снижались.
На этой неделе рынок меди испытывал давление ввиду роста запасов металла в хранилищах LME на 58 000 тонн, отметил Аластер Мунро, брокер Marex Spectron. Впрочем, данные за четверг не продемонстрировали никаких изменений запасов, добавил он.
"Сегодня рост запасов не подтвердился, что немного успокоило рынок", - сказал Карстен Менке из Julius Baer.
За последний год рост запасов меди в хранилищах несколько раз оказывал понижательное давление на цены цветного металла, и инвесторы в последнее время стали ожидать признаков очередного существенного роста запасов меди на LME, сказал Менке. Тем не менее "судя по последним данным, запасы растут не такими сильными темпами, что и поддержало цены", добавил он.
Трейдеры на рынке цветных металлов следят за потенциальным сохранением перебоев с поставками металла из Чили. Рабочие медедобывающего предприятия Centinela, принадлежащего Antofagasta PLC, еще не приняли решение о забастовке. Рабочие другого предприятия Zaldivar, также принадлежащего Antofagastaа, будут голосовать насчет забастовки в пятницу.
Также инвесторы ожидают публикации данных по занятости в США в пятницу, которые будут свидетельствовать о состоянии экономики страны, а также могут сигнализировать о сроках повышения процентных ставок ФРС.
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