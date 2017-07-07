Доллар растет к иене 7 июля на решении Банка Японии увеличить объем выкупа гособлигаций

Доллар дорожает к иене в пятницу утром после новостей о том, что Банк Японии увеличил объем выкупа гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.18 EET курс доллара к иене увеличивался до 113,67 иены за доллар со 113,22 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1415 доллара за евро с 1,1424 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 95,89 пункта.

Трейдеры отыгрывают решение ЦБ Японии увеличить объем выкупа гособлигаций для ограничения роста доходности, пишет агентство Рейтер. "Этот шаг свидетельствует о решимости Банка Японии контролировать доходность по гособлигациям страны", - приводит агентство мнение экспертов банка ANZ.

В середине июня Банк Японии по итогам заседания сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года.

В то же время регулятор принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ страны сообщил о планах выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на балансе регулятора на 80 триллионов иен в год.

Способствует удорожанию американской валюты и статистика по США. Бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило в четверг, что дефицит торгового баланса США в мае снизился на 1,1 миллиарда долларов, или на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля, до 46,5 миллиарда долларов. Эксперты ожидали, что дефицит торгового баланса страны снизился до 46,2 миллиарда долларов с первоначального показателя апреля, который составлял 47,6 миллиарда долларов. Показатель апреля, в свою очередь, был пересмотрен в сторону уменьшения - до 47,58 миллиарда долларов.