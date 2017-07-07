Финансовые новости
- |
- 07.07.17
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар растет к иене 7 июля на решении Банка Японии увеличить объем выкупа гособлигаций
08:52 07.07.2017 |
Доллар дорожает к иене в пятницу утром после новостей о том, что Банк Японии увеличил объем выкупа гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.18 EET курс доллара к иене увеличивался до 113,67 иены за доллар со 113,22 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1415 доллара за евро с 1,1424 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 95,89 пункта.
Трейдеры отыгрывают решение ЦБ Японии увеличить объем выкупа гособлигаций для ограничения роста доходности, пишет агентство Рейтер. "Этот шаг свидетельствует о решимости Банка Японии контролировать доходность по гособлигациям страны", - приводит агентство мнение экспертов банка ANZ.
В середине июня Банк Японии по итогам заседания сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года.
В то же время регулятор принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ страны сообщил о планах выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на балансе регулятора на 80 триллионов иен в год.
Способствует удорожанию американской валюты и статистика по США. Бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило в четверг, что дефицит торгового баланса США в мае снизился на 1,1 миллиарда долларов, или на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля, до 46,5 миллиарда долларов. Эксперты ожидали, что дефицит торгового баланса страны снизился до 46,2 миллиарда долларов с первоначального показателя апреля, который составлял 47,6 миллиарда долларов. Показатель апреля, в свою очередь, был пересмотрен в сторону уменьшения - до 47,58 миллиарда долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Существенного давления на межбанк из-за ситуации в Приватбанке, не произошло
ТОП-НОВОСТИ
|Как Трамп в Польше в Рейгана играл
|На приватизацию в Украине будут распространяться нормы английского права – Гройсман
|"Газпром" или выполнит решение Стокгольмского суда, или потеряет активы - Нафтогаз
|Неприкосновенность на обмен. Президенту дали повод выпороть Верховную Раду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар растет к иене 7 июля на решении Банка Японии увеличить объем выкупа гособлигаций
|Биржи АТР снижаются 7 июля вслед за индексами США после выхода статданных
|Биржи США закрылись 6 июля в минусе на неоднозначной статистике, новостях Центробанков
|Существенного давления на межбанк из-за ситуации в Приватбанке, не произошло
|Украинские биржевые индексы по итогам торгов 6 июля изменились разнонаправленно
|Blockchain-приложение SWIFT тестируют 28 банков
Это интересно
|Компания Volvo решилась на полную электрификацию модельного ряда
|В России отольют спиннер из чистого золота для богачей
|15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса
|Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты
|Google предлагает оснащать смартфоны тачпадом на тыльной стороне
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают