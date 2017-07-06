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Депозитные ставки для физлиц 06.07.17
16:46 06.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 июля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|05.07.17
|06.07.17
|05.07.17
|06.07.17
|05.07.17
|06.07.17
|3 месяца
|14.27
|14.28
|2.80
|2.81
|1.58
|1.73
|6 месяцев
|15.20
|15.23
|3.38
|3.40
|2.17
|2.38
|9 месяцев
|14.75
|14.97
|3.38
|3.61
|2.12
|2.28
|12 месяцев
|15.53
|15.55
|4.02
|4.04
|2.75
|3.02
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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