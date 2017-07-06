Финансовые новости
- |
- 06.07.17
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ намерен разрешить досрочное погашение кредитов банков-нерезидентов и МФО
15:30 06.07.2017 |
Национальный банк Украины считает возможным продолжить постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке благодаря благоприятной ситуации на нем и намерен расширить возможности для досрочного погашения кредитов, привлеченных у нерезидентов, заявил и.о.главы НБУ Яков Смолий.
"Во-первых, банки смогут раньше срока погашать такие кредиты. Во-вторых, бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или нерезидента является международная финансовая организация", - сказал он на брифинге в центробанке в четверг.
"В-третьих, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк", - добавил Я.Смолий.
Он подчеркнул, что эти шаги помогут облегчить привлечение долговых средств за границей и одновременно не приведут к ухудшению ситуации на валютном рынке.
Как сообщалось, в конце прошлого года Нацбанк разрешил банкам сокращать сроки погашения нерезиденту кредита/займа, если такое сокращение осуществляется с целью прекращения обязательств банка по такому кредиту/займу путем зачета встречных однородных требований между нерезидентом и банком.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Неприкосновенность на обмен. Президенту дали повод выпороть Верховную Раду
ТОП-НОВОСТИ
|Вите надо выйти. Зачем Путин отозвал Януковича из суда
|Луценко анонсировал представление на снятие неприкосновенности с нардепа Вилкула
|Регламентный комитет Рады направил Парубию 3 представления генпрокурора по снятии неприкосновенности с нардепа Полякова
|Минфин погасил номинированные в инвалюте ОВГЗ на $0,5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинские биржевые индексы по итогам торгов 6 июля изменились разнонаправленно
|Blockchain-приложение SWIFT тестируют 28 банков
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 6 июля составил 26,0603 грн
|Депозитные ставки для физлиц 06.07.17
|Доллар дешевеет к евро 6 июля после публикации протокола заседания ЕЦБ
|Законопроект об иностранной валюте будет представлен в июле, - НБУ
|НБУ намерен разрешить досрочное погашение кредитов банков-нерезидентов и МФО
Это интересно
|В России отольют спиннер из чистого золота для богачей
|15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса
|Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты
|Google предлагает оснащать смартфоны тачпадом на тыльной стороне
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС