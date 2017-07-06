Объем торгов долларом на межбанке 5 июля увеличился на $76 млн до $156,9 млн

В среду, 5 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 76 млн долларов по сравнению с 4 июля до 156,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 59 млн долларов по сравнению с 4 июля до 185,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 5 коп. в среду поднялся на 7 коп. до уровня 26,10 UAH/USD.