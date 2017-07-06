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Доллар слабо дорожает после публикации протокола заседания ФРС США
09:09 06.07.2017 |
Доллар слабо дорожает к мировым валютам в четверг утром после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; трейдеры также ожидают публикации ряда статданных по США и выступлений представителей ФРБ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.40 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 96,27 пункта. Курс доллара к иене снижается до 113,13 иены за доллар со 113,26 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшается до 1,1343 доллара за евро с 1,1350 доллара за евро на предыдущем закрытии.
В среду был опубликован протокол июньского заседания регулятора. Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС США подготовили планы по началу сокращения баланса облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев. С ужесточением монетарной политики согласились почти все члены регулятора, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен.
Инвесторы ожидают публикаций статистики США позднее в этот день. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщит данные по деловой активности в сфере услуг США в июне. По прогнозу, индикатор опустился до 56,5% с майского уровня в 56,9%. Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по торговому балансу страны. Ожидается, что дефицит торгового баланса США в мае сократился на 2,94%, до 46,2 миллиарда долларов с 47,6 миллиарда долларов месяцем ранее.
Участники рынка обратят внимание и на статистику по рынку труда. Министерство труда США обнародует статистику по заявкам по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 июля. Согласно прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице в стране снизилось на 1 тысячу и составило 243 тысячи. Также аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по рынку труда США. По прогнозу, число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 185 тысяч по сравнению с маем, ожидают эксперты.
Трейдеры также ожидают выступлений главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса (John Williams) и члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell) позднее в четверг.
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