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Снижение курса гривни во вторник и среду обусловлено временным дефицитом валюты из-за выходного в США - НБУ
15:50 05.07.2017 |
Курс гривни к доллару США в среду продолжает отрицательную динамику вторника, что обусловлено временным ограниченным предложением валюты, связанным с выходным в США по случаю празднования Дня независимости, сообщается в пресс-релизе Национального банка Украины.
"Отсутствие поступления валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", - цитируется в документе директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
Именно этим обусловлено объявление Нацбанком в среду аукциона по продаже иностранной валюты.
Нацбанк также напоминает, что всего с начала текущего года он выкупил во время аукционов $1,4 млрд.
Как сообщалось, НБУ в среду объявил аукцион по продаже до $50 млн. Во время аукциона центробанк получил заявки на $38,9 млн, из которых удовлетворил на $34,9 млн по курсу до 26,1255 грн/$1.
Заявки были поданы по курсу от 26,09 грн/$1 до 26,1255 грн/$1, а средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1189 грн/$1.
По данным Нацбанка, средневзвешенный курс доллара на межбанке в среду к 15:00 вырос до 26,1196 грн/$1 с 26,0174 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.
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