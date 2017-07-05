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Информация об агентстве
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен, банки уменьшили на 241,16 млн до 280,76 млрд гривен 5 июля
15:39 05.07.2017 |
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен, банки уменьшили на 241,16 млн до 280,76 млрд гривен 5 июля.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 5 июля увеличился на 0,83 млн гривен до 321 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 41,39 млн гривен до 23,16 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 5 июля уменьшился на 281,71 млн гривен до 675,25 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 21.06
|677340,68
|373006,70
|281424,93
|22848,96
|60,09
|на 22.06
|676851,60
|373006,70
|280718,04
|22806,56
|320,30
|на 23.06
|676867,18
|373006,70
|280480,97
|23059,18
|320,33
|на 26.06
|676888,01
|373006,70
|280392,60
|23168,32
|320,40
|на 27.06
|676907,71
|373006,70
|280426,61
|23153,93
|320,46
|на 29.06
|675096,80
|371006,70
|280604,23
|23164,88
|320,99
|на 30.06
|675923,15
|371006,70
|281425,58
|23169,66
|321,22
|на 03.07
|675652,20
|371006,70
|281174,50
|23150,69
|320,30
|на 04.07
|675533,07
|371006,70
|281002,86
|23203,34
|320,16
|на 05.07
|675251,36
|371006,70
|280761,71
|23161,96
|320,99
Официальный курс НБУ на 5 июля- 26,017365 грн/$1.
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