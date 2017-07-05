Объем торгов долларом на межбанке 4 июля уменьшился на $11,1 млн до $80,9 млн

Во вторник, 4 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 11,1 млн долларов по сравнению с 3 июля до 80,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 8,6 млн долларов по сравнению с 3 июля до 126,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 4 коп. во вторник вырос на 5 коп. до уровня 26,03 UAH/USD.