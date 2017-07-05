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Золото продолжает дорожать 4 июля на фоне геополитической напряженности
09:58 05.07.2017 |
Стоимость золота продолжает рост в среду на фоне геополитической неопределенности, вызванной новостями из Северной Кореи; трейдеры также ожидают публикации протокола заседания ФРС США, состоявшегося в июне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.30 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,50 доллара, или на 0,45% - до 1224,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,14% - до 16,115 доллара за унцию.
Стоимость золота по-прежнему поддерживает геополитическая напряженность в связи с событиями в Северной Корее. КНДР во вторник утром испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск ракеты был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.
Новое ракетное испытание КНДР осудили правительства Японии и Южной Кореи, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай примет жесткие меры.
По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря. Нарастание геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Трейдеры также ожидают публикации протокола июньского заседания ФРС, чтобы понять дальнейшую политику регулятора касательно ключевой ставки. Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам июньского заседания ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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