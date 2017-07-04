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Информация об агентстве
Минфин 4 июля разместил гривневые ОВГЗ на 241 млн гривен
19:04 04.07.2017 |
Министерство финансов во вторник, 4 июля, разместило облигации внутреннего государственного займа на 240,6 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал ОВГЗ со сроком обращения 154 дня на 94,5 млн гривен под 13,85% годовых и со сроком обращения 1 071 день на 146,1 млн гривен под 14,54% годовых.
Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 686 дней, однако проданы не были.
|Номер аукциона
|90
|91
|92
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
|Доразмещение
|Доразмещение
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|04.07.2017
|04.07.2017
|04.07.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|05.07.2017
|05.07.2017
|05.07.2017
|Срок оплаты процентов
|22.11.2017
|13.12.2017
|Срок оплаты процентов
|23.05.2018
|13.06.2018
|Срок оплаты процентов
|21.11.2018
|12.12.2018
|Срок оплаты процентов
|22.05.2019
|12.06.2019
|Срок оплаты процентов
|11.12.2019
|Срок оплаты процентов
|10.06.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|73.20
|Номинальный уровень доходности, %
|15.30
|14.44
|14.64
|Срок обращения (дней)
|154
|686
|1071
|Срок погашения
|06.12.2017
|22.05.2019
|10.06.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|100 000 000.00
|0.00
|144 600 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|100 000 000.00
|0.00
|144 600 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|610 000 000.00
|2 426 300 000.00
|1 587 755 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|1
|0
|2
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|1
|0
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|13.85
|0.00
|14.54
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|13.85
|0.00
|14.54
|Установленная доходность, %
|13.85
|0.00
|14.54
|Средневзвешенная доходность, %
|13.85
|0.00
|14.54
|Поступление в бюджет, грн
|94 479 000.00
|0.00
|146 119 746.00
Как сообщали Українські Новини, за 5 месяцев министерство привлекло в государственный бюджет 16,098 млрд гривен и 38,1 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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