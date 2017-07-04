НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен, банки уменьшили на 171,64 млн до 281 млрд гривен 4 июля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 4 июля уменьшился на 0,14 млн гривен до 320,16 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 52,65 млн гривен до 23,20 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 4 июля уменьшился на 119,13 млн гривен до 675,53 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: