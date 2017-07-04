Объем торгов долларом 3 июля на межбанке уменьшился на $69 млн до $92 млн

В понедельник, 3 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 69 млн долларов по сравнению с 30 июня до 92 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 59,3 млн долларов по сравнению с 30 июня до 117,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 8 коп. в понедельник опустился на 4 коп. до уровня 25,98 UAH/USD.