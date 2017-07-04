Стоимость золота продолжает расти 4 июля на фоне новостей из КНДР

Золото продолжает дорожать во вторник на фоне геополитической напряженности, вызванной новостями из КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.18 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,90 доллара, или на 0,39% - до 1223,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро при этом опускалась на 0,14% - до 16,07 доллара за унцию.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры.

Нарастание геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

По мнению аналитика Societe Generale Робина Бара (Robin Bhar), который прокомментировал ситуацию газете The Wall Street Journal, запуск ракеты поддерживает спрос на золото.