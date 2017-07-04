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Доллар дешевеет к иене 4 июля из-за роста спроса на безопасные активы
15:21 04.07.2017 |
Доллар дешевеет к иене во вторник из-за роста спроса на безопасные активы на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.13 EET курс доллара к иене опускался до 113,17 иены за доллар со 113,38 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,1345 доллара за евро с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 96,27 пункта.
КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск ракеты был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.
Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры.
По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.
"Иена укрепляется на фоне действий Северной Кореи перед саммитом G20, который пройдет на этой неделе, и слабом аппетите к рискам", - приводит агентство Рейтер слова директора валютного отдела Societe Generale в Токио Киосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki).
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