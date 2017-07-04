Финансовые новости
- |
- 04.07.17
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Goldman Sachs ожидает роста курса bitcoin до $4 тыс.
09:04 04.07.2017 |
У криптовалюты bitcoin была непростая первая половина 2017 г. Курс bitcoin взлетел с $1 тыс. до рекордного уровня $3 тыс., прежде чем упасть в конце июня до отметки $2500. Доходность вложений в bitcoin за этот период составила примерно 168%.
Исторический взлет криптовалюты заставил наблюдателей как в технологическом мире, так и на Уолл-стрит, говорить о том, что криптовалюта находится в "пузыре".
На прошлой неделе Джеффри Клейнтоп, инвестиционный стратег в Charles Schwab, предполагает, что bitcoin был в таком "пузыре", которого мы не видели до сих пор.
Предупреждение Клейнтопа произошло всего через несколько недель после того, как миллиардер Марк Кьюбан написал в твиттере: "Я думаю, что это пузырь. Я просто не знаю, когда и насколько сильно он скорректируется".
Goldman Sachs считает, что bitcoin может столкнуться с еще одним большим падением, прежде чем перейти к еще одному рекордному максимуму. В заметке для клиентов Шеба Джафари из Goldman Sachs предполагает, что хотя коррекция биткоина не закончилась, криптовалюта в конечном счете поднялась выше.
Джафари пишет, что биткоин "проходит четвертую корректирующую волну и не должен подняться намного выше отметки 1857". С нынешнего уровня криптовалюта упадет на 25%.
Но энтузиастов в сфере биткоин не должно это особенно беспокоить, потому что затем наступит пятая корректирующая волна, которая позволит криптовалюте достичь рекордных отметок, отмечает Джафари.
"С нынешних уровней минимальная цель - это 3212. Есть потенциал для расширения до 3 915, но на это может потребоваться некоторое время", - заявляет Джафари.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины 4 июля вновь снизились
|Минфин 4 июля разместил гривневые ОВГЗ на 241 млн гривен
|Казахстанский инвестор приобрел Регион-Банк
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 4 июля составил 26,0174 грн
|Стоимость золота продолжает расти 4 июля на фоне новостей из КНДР
|Депозитные ставки для физлиц 04.07.17
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
Это интересно
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?