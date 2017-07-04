Goldman Sachs ожидает роста курса bitcoin до $4 тыс.

У криптовалюты bitcoin была непростая первая половина 2017 г. Курс bitcoin взлетел с $1 тыс. до рекордного уровня $3 тыс., прежде чем упасть в конце июня до отметки $2500. Доходность вложений в bitcoin за этот период составила примерно 168%.

Исторический взлет криптовалюты заставил наблюдателей как в технологическом мире, так и на Уолл-стрит, говорить о том, что криптовалюта находится в "пузыре".

На прошлой неделе Джеффри Клейнтоп, инвестиционный стратег в Charles Schwab, предполагает, что bitcoin был в таком "пузыре", которого мы не видели до сих пор.

Предупреждение Клейнтопа произошло всего через несколько недель после того, как миллиардер Марк Кьюбан написал в твиттере: "Я думаю, что это пузырь. Я просто не знаю, когда и насколько сильно он скорректируется".

Goldman Sachs считает, что bitcoin может столкнуться с еще одним большим падением, прежде чем перейти к еще одному рекордному максимуму. В заметке для клиентов Шеба Джафари из Goldman Sachs предполагает, что хотя коррекция биткоина не закончилась, криптовалюта в конечном счете поднялась выше.

Джафари пишет, что биткоин "проходит четвертую корректирующую волну и не должен подняться намного выше отметки 1857". С нынешнего уровня криптовалюта упадет на 25%.

Но энтузиастов в сфере биткоин не должно это особенно беспокоить, потому что затем наступит пятая корректирующая волна, которая позволит криптовалюте достичь рекордных отметок, отмечает Джафари.

"С нынешних уровней минимальная цель - это 3212. Есть потенциал для расширения до 3 915, но на это может потребоваться некоторое время", - заявляет Джафари.