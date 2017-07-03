Украина в III кв.-2017 расширит предложение 2-3 летних ОВГЗ и единожды продаст валютные бумаги

Министерство финансов Украины в июле-августе 2017 года намерено каждый вторник предлагать на первичных аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) бумаги со сроком погашения 6 и 12 месяцев, а также два и три года, тогда как во втором квартале предложение двух- и трехлетних бумаг чередовалось.

Согласно графику размещения ОВГЗ на третий квартал текущего года, обнародованному ведомством в понедельник, помимо того на 25 июля запланирован единственный в ближайшие три месяца аукцион по продаже валютных облигаций.

Как сообщалось, на последних июньских аукционах ставка размещения 12-месячных бумаг составляла 14,4% годовых, двухлетних - 14,46% годовых и трехлетних - 14,54% годовых.

ОВГЗ сроком погашения 6 месяцев последний раз были проданы в конце мая по средневзвешенной доходности 13,88% годовых и ставке отсечения 14% годовых, однако позднее Минфин отказывался реализовывать их под 14%.

Единственный в этом году аукцион по продаже валютных бумаг прошел в середине мая: под 5,5% были проданы ОВГЗ на $38,09 млн.