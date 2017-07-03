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НЦКБФР намерена запретить участвовать в ИСИ юрлицам с госдолей более 25%
15:13 03.07.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР) приняла проекты изменений в нормативно-правовые акты в сфере регулирования деятельности ИСИ (институтов совместного инвестирования) 27 июня.
Об этом говорится в сообщении НЦКБФР, передают Українські Новини.
Изменения будут внесены в ряд нормативных документов.
Изменения нормативно-правовых актов порядка регистрации регламента ИСИ обеспечивают возможность контроля комиссией за соблюдением норм по связанности между хранителем, аудитором (аудиторской фирмой), оценщиком имущества, с которыми заключены договоры на обслуживание ИСИ.
Также они обеспечивают невозможность участия в ИСИ юридических лиц, которые владеют долей государственной или коммунальной собственности более 25%.
Изменения в акты, которые регламентируют ликвидацию ИСИ, предусматривают возможность их осуществления при согласии всех участников таких ИСИ, расчетов с ними до момента списания или реализации заблокированных ценных бумаг, учитываемых по нулевой стоимости, и находятся в составе активов соответствующих инвестиционных фондов.
В положении о порядке размещения, обращения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования дополнен перечень оснований для сохранения отчета о достижении минимального объема активов института совместного инвестирования без рассмотрения.
Документы будут опубликованы на официальном сайте НЦКБФР для ознакомления с ним участников рынка и предоставления в течение установленного законодательством срока предложений и замечаний.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 4,12% до 73,68 млрд гривен в январе-апреле текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (70,76 мрлд гривен).
В течение января-апреля 2017 года объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 2,43 млрд гривен, что меньше на 524,40 млн гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года.
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