НЦКБФР намерена запретить участвовать в ИСИ юрлицам с госдолей более 25%

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР) приняла проекты изменений в нормативно-правовые акты в сфере регулирования деятельности ИСИ (институтов совместного инвестирования) 27 июня.

Об этом говорится в сообщении НЦКБФР, передают Українські Новини.

Изменения будут внесены в ряд нормативных документов.

Изменения нормативно-правовых актов порядка регистрации регламента ИСИ обеспечивают возможность контроля комиссией за соблюдением норм по связанности между хранителем, аудитором (аудиторской фирмой), оценщиком имущества, с которыми заключены договоры на обслуживание ИСИ.

Также они обеспечивают невозможность участия в ИСИ юридических лиц, которые владеют долей государственной или коммунальной собственности более 25%.

Изменения в акты, которые регламентируют ликвидацию ИСИ, предусматривают возможность их осуществления при согласии всех участников таких ИСИ, расчетов с ними до момента списания или реализации заблокированных ценных бумаг, учитываемых по нулевой стоимости, и находятся в составе активов соответствующих инвестиционных фондов.

В положении о порядке размещения, обращения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования дополнен перечень оснований для сохранения отчета о достижении минимального объема активов института совместного инвестирования без рассмотрения.

Документы будут опубликованы на официальном сайте НЦКБФР для ознакомления с ним участников рынка и предоставления в течение установленного законодательством срока предложений и замечаний.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 4,12% до 73,68 млрд гривен в январе-апреле текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (70,76 мрлд гривен).

В течение января-апреля 2017 года объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 2,43 млрд гривен, что меньше на 524,40 млн гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года.